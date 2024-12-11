Ізраїльський журналіст пояснив, які інтереси Туреччини в Сирії

Лідер повстанців - не маріонетка

Він зазначив, що лідер ключової групи сирійських повстанців "Хаят Тахрір аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулані "був створений Туреччиною", але він не є маріонеткою.

"Ось ця вся хвиля народного обожнювання та захоплення, через те, що він позбавив їх від Асада (диктатора Башара Асада - ред.), дає йому велику політичну силу. Якщо він зараз закріпить це створенням уряду, системи влади, якоюсь видимістю демократичних виборів. Ще невідомо, яку посаду він захоче займати", - додав Зільбер.

При цьому він визнав, що серед повстанців все ж таки є турецькі маріонетки, які пішли зараз воювати з курдами. Джулані це не потрібно, він припинив би цю війну, але Туреччина її продовжує.

Інтереси Туреччини

На думку Зільбера, Туреччина зараз хоче виштовхнути курдів за межі Сирії, оскільки це питання пов'язане з безпекою турецької держави.

Також журналіст зазначив, що Сирія "лежать у руїнах" і Башар Асад нічого не робив для відновлення країни.

"Відновлення Сирії в інтересах Європи та Туреччини, тому що хто отримає підряди на ці будівельні роботи? Звичайно Туреччина. Європа дасть мільярди на відновлення, тому що хоче, щоб біженці повернулися до своїх будинків. Та й Туреччина хоче, щоб біженці повернулися назад у свої будинки до Сирії", - вважає він.