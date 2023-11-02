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Ізраїльські військові діють у Газі та оточують її з кількох сторін, - ЦАХАЛ

Фото: ізраїльські військові діють у Газі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Солдати Армії оборони Ізраїлю вже ведуть бої з бойовиками ХАМАС у місті Газа. Вони оточують населений пункт з кількох сторін.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми просунулися ще на один важливий етап війни. Сили знаходяться в самому серці північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють (наземний наступ - ред.) та досягають успіхів", - розповів Халеві.

Він уточнив, що військові ведуть ближні бої у складних міських умовах, це потребує професіоналізму.

"Сухопутні війська діють спільно з точною розвідкою, вогнем з повітря та моря. Така взаємодія робить бій набагато ефективнішим", - уточнив генерал-лейтенант.

Він уточнив, що станом на сьогодні під час наземної операції загинули 18 ізраїльських солдатів.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, на початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали своє вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Тель-Авів оголосив операцію проти бойовиків. У її рамках минулого тижня ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон були введені війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

 

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ХАМАСІзраїльПалестинаСектор Газа