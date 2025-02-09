Ізраїльська авіація завдала ударів по тунелю "Хезболли" між Сирією та Ліваном

В ізраїльському військовому відомстві розповіли, що авіаудар був завданий по підземному логістичному шляху "Хезболли" на основі розвідувальної інформації.

Зазначається, що за допомогою даного тунелю між Сирією та Ліваном бойовики здійснювали контрабанду озброєння в районі Бекка (Ліван).

Ізраїльська сторона додала, що підземний об'єкт вже зазнавав атак з боку ізраїльських військових раніше..

"ЦАХАЛ має намір запобігти відновленню та використанню цього тунелю", - наголосили в ізраїльському відомстві.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по кількох об'єктах "Хезболли" на території Лівану, які містили боєприпаси та ракетні установки, і становили "безпосередню загрозу".

"Уражені цілі були порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном", - пояснили у ЦАХАЛ.

Також ізраїльська сторона додала, що військові "продовжують діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль відповідно до домовленостей про припинення вогню".

"ЦАХАЛ залишається відданим домовленостям і діятиме, щоб запобігти будь-яким спробам переозброєння або відновлення сил терористичної організації "Хезболла"", - додали в Армії оборони Ізраїлю.

Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою", і перемир'я між сторонами

Нагадаємо, воєнізована ліванська шиїтська організація та політична партія "Хезболла", що виступає за створення в Лівані ісламської держави, декларувала за мету "військову відповідь на окупацію" Ізраїлем частини Лівану.

Ізраїль та Ліван не рідко обвинувачують одне одного в атаках по своїх країнах, при цьому з початком наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа, бойовики "Хезболла" почали частіше обстрілювати територію Ізраїлю. Своєю чергою, в ЦАХАЛ заявляють про удари по об'єктах терористів у Лівані.

27 листопада 2024 року між Ізраїлем та "Хезболлою" розпочалося перемир'я. У рамках угоди Ізраїль має протягом 60 днів вивести свої війська з території Лівану. При цьому бойовики "Хезболли" також мають піти з південної частини Лівану. Таку угоду розробили США.

Того ж дня стало відомо, що Ізраїль до початку перемир'я атакував підземний завод "Хезболли", де бойовики виготовляли ракети.

РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чи припинився конфлікт між Ізраїлем та "Хезболлою" з початком перемир'я, і що буде далі.