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В Ізраїлі заявили, що ХАМАС використав гумдопомогу для створення тунелів під Газою

Четвер 26 жовтня 2023 13:08
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В Ізраїлі заявили, що ХАМАС використав гумдопомогу для створення тунелів під Газою Ілюстративне фото: бойовики ХАМАС використовували гумдопомогу населенню Гази для спорудження підземних тунелів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Організація ХАМАС використала кошти, які надходили на гуманітарну допомогу жителям Сектору Газа, для спорудження серії підземних тунелів. Комунікації застосовували бойовики для нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Про це заявила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами дипломата, члени угруповання для будівництва такого "підземного тунельного міста" використав усю гумдопомогу, яка надійшла до Гази за останні кілька років.

"Кожен тунель коштував 3 мільйони доларів - загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів", - розповіла ізраїльський посол.

Також Хотовелі підрахувала, що населенню сектору Газа можна було б надати гуманітарну допомогу на суму 100 мільйонів доларів.

"Проте ні, ХАМАС створив цю військову машину, це жахливе підземне метро", - наголошує вона.

Дипломат додала, що фінансова підтримка міжнародної спільноти використовувалася бойовиками, і фактично це було "зловживання".

ХАМАС використав для нападу "метро Гази"

Раніше повідомлялося, що бойовики угруповання ХАМАС під час планування масштабного вторгнення до Ізраїлю тривалий час використовували телефонні лінії, прокладені в тунелях під Сектором Газа. Агентство CNN писало з посиланням на джерела, що це тривало протягом двох років.

Ізраїльські військові називають тунелі, побудовані ХАМАС за останні близько 15 років - "метро Гази". Вони є великим лабіринтом, який використовується для зберігання ракет і схованок з боєприпасами, а також дає можливість бойовикам пересуватися непомітно.

Телефонні лінії в тунелях під Газою дозволяли членам ХАМАС таємно спілкуватися один з одним, не даючи можливості їх відслідковувати ізраїльській розвідці. З цією метою бойовики уникали використання комп'ютерів та мобільних телефонів протягом 2 років.

Нагадаємо, що в ЦАХАЛ заявляли, що в ніч проти 25 жовтня завдали удару по тунелю та складу зброї, які використовували бойовики ХАМАС у Секторі Газа.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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