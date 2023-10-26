ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Израиле заявили, что ХАМАС использовал гумдопомощь для создания тоннелей под Газой

Четверг 26 октября 2023 13:08
UA EN RU
В Израиле заявили, что ХАМАС использовал гумдопомощь для создания тоннелей под Газой Иллюстративное фото: боевики ХАМАСа использовали гумпомощь населению Газы для сооружения подземных тоннелей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Организация ХАМАС использовала средства, поступавшее на гуманитарную помощь жителям Сектора Газа, для сооружения серии подземных тоннелей. Коммуникации применялись боевиками для нападения на Израиль 7 октября.

Об этом заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам дипломата, члены группировки для строительства такого "подземного тоннельного города" использовал всю гумпомощь, поступившую в Газу за последние несколько лет.

"Каждый туннель стоил 3 миллиона долларов - всего Израиль обнаружил более 30 туннелей", - рассказала израильский посол.

Также Хотовели подсчитала, что населению Сектора Газа можно было бы предоставить гуманитарную помощь на сумму 100 миллионов долларов.

"Но нет, ХАМАС создал эту военную машину, это ужасное подземное метро", - подчеркивает она.

Дипломат добавила, что финансовая поддержка международного сообщества использовалась боевиками, и фактически это было "злоупотребление".

ХАМАС использовал для нападения "метро Газы"

Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС при планировании масштабного вторжения в Израиль длительное время использовали телефонные линии, проложенные в туннелях под Сектором Газа. Агентство CNN писало со ссылкой на источников, что это продолжалось в течение двух лет.

Израильские военные называют туннели, построенные ХАМАСом за последние около 15 лет - "метро Газы". Они представляют собой обширный лабиринт, который используется для хранения ракет и тайников с боеприпасами, а также дает возможность боевикам передвигаться незаметно.

Телефонные линии в туннелях под Газой позволяли членам ХАМАСа тайно общаться друг с другом, не давая возможности их отслеживать израильской разведке. С этой целью боевики избегали использования компьютеров и мобильных телефонов в течение 2 лет.

Напомним, что в ЦАХАЛ заявляли, что в ночь на 25 октября нанесли удар по туннелю и складу оружия, которые использовались боевиками ХАМАС в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ