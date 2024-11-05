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В Ізраїлі розпочалися протести після звільнення міністра оборони

Фото: в Ізраїлі розпочалися протести після звільнення міністра оборони (x.com/lirishavit)
Автор: Іван Носальський

У Тель-Авіві місцеві жителі вийшли на протести. Вони залишилися незадоволеними звільненням міністра оборони Йоава Галанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Протестувальники вийшли на шосе Аялон у Тель-Авіві, яке проходить через все місто, і заблокували рух транспорту, а також розпалили багаття на знак протесту проти звільнення Галанта у розпал війни.

 

До протестів закликають антиурядові групи і сім'ї заручників, які звинувачують прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в тому, що він грає в політику і наражає на небезпеку їхніх близьких.

Звільнення Галанта

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, Нетаньяху заявив про звільнення Галанта.

Він пояснив своє рішення тим, що протягом останніх кількох місяців його довіра до міністра оборони "дала тріщину".

При цьому на місце Галанта прем'єр вирішив призначити міністра закордонних справ Ісраеля Каца.

Варто зауважити, що Ізраїль продовжує вести війну з бойовиками ХАМАС у Секторі Газа та з бойовиками "Хезболли" в Лівані. Зокрема, нещодавно розпочалася ізраїльська наземна операція у прикордонній зоні Лівану.

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