В Ізраїлі розпочалися протести після звільнення міністра оборони

Звільнення Галанта

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, Нетаньяху заявив про звільнення Галанта.

Він пояснив своє рішення тим, що протягом останніх кількох місяців його довіра до міністра оборони "дала тріщину".

При цьому на місце Галанта прем'єр вирішив призначити міністра закордонних справ Ісраеля Каца.

Варто зауважити, що Ізраїль продовжує вести війну з бойовиками ХАМАС у Секторі Газа та з бойовиками "Хезболли" в Лівані. Зокрема, нещодавно розпочалася ізраїльська наземна операція у прикордонній зоні Лівану.

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