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В Ізраїлі півмільйона людей вийшли на протести проти судової реформи

Фото: в Ізраїлі на антиурядові мітинги вийшли 500 тисяч людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 11 березня, понад 500 тисяч ізраїльтян вийшли на антиурядові протести по всій країні. Це наймасовіші протести в історії Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Рекордна кількість людей вийшла на вулиці у Хайфі, а ще близько 200 тисяч долучилися у Тель-Авіві. Мітинги тривають уже 10 днів і їх проводять проти намірів уряду радикально змінити судову систему.

Уряд Ізраїлю планує надати значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.

Опозиція переконує, що ця реформа ослабить демократію в країні, але новообраний уряд переконує, що діє в інтересах виборців. Протести продовжуються, і люди вимагають збереження незалежності судової системи та захисту демократичних цінностей.

Нагадаємо, в січні цього року Верховний суд Ізраїлю заблокував призначення Ар’є Дері міністром охорони здоров’я та внутрішніх справ. Він вважається сторонником діючого прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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Ізраїль