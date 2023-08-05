В Израиле мужчина устроил стрельбу в центре Тель-Авива
В Израиле мужчина открыл огонь прямо посреди Тель-Авива. В результате инцидента пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru .
По данным издания, вечером в субботу, 5 августа, в Тель-Авиве на улице Монтефиоре, недалеко от пересечения с улицей Нахалат Биньямин, раздались выстрелы.
Первое сообщение о стрельбе и раненом, по данным служба скорой помощи "Маген Давид Адом", поступило в 18:44.
Пресс-служба полиции сообщила, что на место происшествия выехал генеральный инспектор полиции Коби Шабтай.
Судя по имеющейся информации, сейчас подтверждается версия о теракте. Нападение было совершено незадолго до начала массовой акции протеста, которая вечером должна была пройти в районе перекрестка Каплан.
Полиция отметила, что акция не отменяется, но участникам следует проявлять осторожность.
Экстренные службы сообщили, что раненого доставили в больницу "Ихилов". Он в критическом состоянии. Пуля попала в голову.
С террористом, который открыл огонь по людям, полиция вступила в перестрелку, во время которой один инспектор полиции был тяжело ранен, но террорист был нейтрализован.
Теракты в Тель-Авиве
К сожалению, сегодняшний теракт не единственный, который произошел в городе. Например, весной в Тель-Авиве произошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Израильские СМИ сообщали, что и летом происходили чрезвычайные происшествия. Лишь вчера 16-летний араб напал с ножом на 20-летнего еврейского юношу, ранив его. Нападавшего задержали.
К тому же, мы сообщали, что вчера в Тель-Авиве мужчина на автомобиле сбил людей на тротуаре, после чего напал на прохожих. В результате происшествия есть пострадавшие.
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