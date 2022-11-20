Ізраїль звинувачує Іран в атаці танкера в Перській затоці дроном Shahed 136, - CNN

За словами представника американських військових, атака на судно не завдала серйозних збитків, не вивела корабель з ладу і не перервала його подорож.

В Ізраїлі розцінюють ситуацію як провокацію.

"Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці - це не напад на Ізраїль - це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу", - сказав ізраїльський чиновник, який попросив не бути названим через делікатність ситуації.

Центральне командування США також зазначало у своїй заяві, що вивчення уламків, що уразили судно, показує, що це був ударний безпілотник серії Shahed.

"Ця атака безпілотних літальних апаратів на цивільне судно в цій критичній морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила.

За даними компанії-експлуатанта судна Eastern Pacific Shipping, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження, але витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою безпілотників, і хоча "цій атаці немає виправдання", вона є "останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності".

"Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні", - сказав він.

Салліван попередив, що ця дія загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

Зазначається також, що зброя та ціль відповідають схемі атак, пов'язаних з Іраном у минулому. 30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана, внаслідок чого загинули двоє людей. Цей корабель був пов'язаний з ізраїльським мільярдером.