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Ізраїль знищив всі іранські С-300 під час удару по військових об'єктах, - WSJ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Під час повітряних ударів по військових об’єктах в Ірані 26 жовтня ізраїльська авіація знищила три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які були ключовим елементом системи ППО Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Під час атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків, С-300 змогли перехопити лише кілька сотень ракет із випущених по цілях в Ірані. З чотирьох російських комплексів, які Іран отримав від Росії, три було знищено під час цієї операції, а четвертий - раніше.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), один із комплексів С-300 був розміщений біля тегеранського аеропорту, інші два захищали енергетичні об'єкти, зокрема нафтовий порт, нафтопереробний завод і газове родовище.

Втрата С-300 залишає іранську інфраструктуру вразливою перед ракетними ударами, оскільки сучасніші системи С-400 Росія не може передати Ірану через їх використання у війні в Україні.

Видання також зазначає, що репутація російської оборонної індустрії постраждала через знищення комплексів С-300 в Ірані та низки комплексів С-300 і С-400 в Україні. Це може змусити традиційних покупців російської зброї шукати альтернативних постачальників, зокрема виробників з Південної Кореї, Ізраїлю, США та Китаю.

Ізраїль вдарив по Ірану

26 жовтня Ізраїль завдав ударів по об'єктах в Ірані у відповідь на попередню атаку Ірану балістичними ракетами. Вибухи зафіксували в Тегерані та інших містах.

Ізраїльські сили підтвердили факт атаки, зазначивши, що цілеспрямовано вражають іранські військові об'єкти. За даними ізраїльських ЗМІ, перша хвиля ударів була спрямована на об'єкти, пов'язані з виробництвом ракет і систем протиповітряної оборони.

У неділю стало відомо, що під час атаки Ізраїль також знищив дві секретні бази Ірану.

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