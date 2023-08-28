Ізраїль збиватиме іранські дрони за допомогою лазера

ППО Ізраїлю отримає спочатку частковий, потім і повний лазерний захист Система зможе збивати дрони, у тому числі й ті, які Іран зараз спрямовує Москві для ударів по Україні.

Про це глава розробника зброї Rafael Advanced Defense Systems Юваль Стейніц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

"Через рік Ізраїль стане першою країною, яка матиме частковий лазерний захист. Через два роки може бути повний захист - від ракет, снарядів, ракет або чогось ще. Це захистить нас як на Півдні, так і на Півночі", - сказав він. Стейніць.

У лютому цього року високопосадовець Міністерства оборони бригадний генерал (у відставці) Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери ППО, коли вони будуть повністю розгорнуті, зможуть збивати дрони, які Іран відправляє Росію для використання проти України. Він заявив, що його міністерство працює над розробкою наступного покоління використання лазерів.

Він розповів про численні успішні випробування, що знищують ракети "за допомогою дуже складної системи лазерної зброї… Ми зробили те саме з мінометами, ракетами та БПЛА, такими як іранські БПЛА, які вони відправляють в Україну. Та ж концепція з БПЛА: ми можемо їх збивати".

У лютому 2022 року тодішній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що можливості Ізраїлю використовувати лазери значно зросли і можуть бути введені в експлуатацію набагато раніше, ніж люди очікували.

Іранські дрони

Росія широко використовує іранські дрони для атак громадянської інфраструктури України. Сьогодні вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 та Mohajer, і цей запас Росія вже майже повністю вичерпала.

Минулого тижня Іран заявив, що створив удосконалений безпілотник під назвою Mohajer-10 із тривалістю польоту, достатньою для досягнення заклятого ворога країни Ізраїлю.

Стверджується, що безпілотник має дальність дії 2000 км. і може літати до 24 годин. Його корисне навантаження може досягати 300 кг, що вдвічі перевищує вантажопідйомність дрону Mohajer-6. Дрон може літати з максимальною швидкістю 210 км/год та нести різні види боєприпасів та бомб