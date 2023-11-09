Ізраїль заявив, що ХАМАС втратив контроль над північною Газою

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що керівництво ХАМАСу не виходить на зв'язок, а місцеві, які прямували на південь нібито розуміли, що бойовики втратили контроль.

Він також зазначив, що армія Ізраїлю завдала значної шкоди повітряним і морським силам ХАМАС, а також захопили близько 700 снарядів до РПГ, які використовувались бойовиками.

"Ми продовжуємо поглиблювати наступ на місто Газа і руйнуємо шахти тунелів, що прилягають до цивільних об'єктів", - сказав Хагарі.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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