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Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки ХАМАС, яка керувала нападом

Фото: Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки ХАМАС, яка керувала нападом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки ХАМАС. Ватажки бойовиків керували нападом на Ізраїль минулої суботи, 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ ліквідував командира спецназу ХАМАС, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".

Як заявляє Ізраїль, Кадхі ліквідували внаслідок удару безпілотника по Сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.

 

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Протягом тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

Сьогодні зранку ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував ватажка ХАМАС Мерада Абу Мерада. Він був відповідальний за повітряну систему терористів, а також керував нападом минулих вихідних.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа