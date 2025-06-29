Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників ХАМАС у Газі

За даними ізраїльських військових, Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 осіб, ще близько 250 були взяті у заручники.

Ізраїльська сторона також заявляє, що Аль-Ісса активно працював над відновленням зруйнованої під час війни інфраструктури ХАМАС у Газі.

ЗС Ізраїлю вважають, що він був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишалися на території анклаву.

Протягом останнього року Ізраїль ліквідував низку інших впливових діячів ХАМАС, зокрема лідерів Ісмаїла Ханію та Ях’ю Сінвара.

Операції проти бойовиків тривають на тлі гуманітарної кризи в Газі.

Міжнародна реакція

У суботу в Тель-Авіві десятки тисяч людей вийшли на площу Заручників із вимогою припинити війну та повернути захоплених.

Частина протестувальників закликала США, зокрема президента Дональда Трампа, втрутитися у ситуацію та сприяти припиненню бойових дій. Подібні мітинги відбулися і в інших містах Ізраїлю.

Трамп у п’ятницю заявив, що припинення вогню може настати вже "протягом наступного тижня", однак офіційного підтвердження цих домовленостей наразі немає.