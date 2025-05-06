Ізраїль завдав удару по столиці Ємену: знищено аеропорт

Ізраїльська авіація сьогодні, 6 травня, атакувала столицю Ємену - Сану. Там прогриміли вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Walla та The Times of Israel.
За даними видання, вибухи прогриміли в аеропорту Сани. Загалом, за непідтвердженою інформацією, було зафіксовано понад 20 ударів. Також під атакою перебував цементний завод у місті Амран.
При цьому до удару представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Авіхай Едреї надіслав попередження арабською мовою для всіх, хто перебував у районі аеропорту Сани.
"Ми наполегливо закликаємо вас негайно залишити територію аеропорту і попередити всіх, хто перебуває поблизу, про необхідність негайно покинути її", - зазначав Едреї.
Він також попереджав, що якщо цього не зробити, жителі Сани наразять себе на серйозну небезпеку.
Арабські ЗМІ пишуть, що після цього було отримано інформацію про ізраїльські військові літаки в повітряному просторі Ємену.
ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські воїни вдарили по аеропорту Сани, який контролюють хусити. Він був знищений.
За словами військових, аеропорт тепер "цілком виведений з ладу" після ударів, завданих винищувачами ВПС Ізраїлю.
ЦАХАЛ стверджує, що аеропорт використовувався хуситами "для перекидання зброї та бойовиків і регулярно використовується режимом хуситів з терористичною метою".
Нагадаємо, ізраїльські винищувачі також вдарили по Ємену вчора, 5 травня. Тоді однією з основних цілей став порт у місті Ходейда.
При цьому арабські ЗМІ повідомляли, що всього Ізраїль атакував дев'ять цілей. Для цього в повітря піднімали близько 30 літаків.
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