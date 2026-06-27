Ізраїль завдав удару Лівану відразу наступного дня після укладання угоди

Згідно з інформаційним держагентством Лівану, ізраїльський безпілотник завдав удару по населеному пункту Набатія аль-Фавка.

Він розташований за межами зони безпеки, позначеної на карті, раніше опублікованій Ізраїлем. Ця карта відображає розширену територію на півдні Лівану, яку контролюють ізраїльські війська (тобто, удар був за межами зони, яку Ізраїль вважає своєю зоною безпеки).

У свою чергу ізраїльські військові підтвердили Reuters, що завдали удару за допомогою дрону. Вони пояснили, що метою удару була людина, яка представляла загрозу для сил, не надавши потім додаткових подробиць або доказів.