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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: у мережі показали наслідки

Фото: Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту (x.com/Charles_Lister)
Автор: Іван Носальський

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 20 вересня, вкотре вдарила по Лівану. Цього разу ціллю стала столиця - Бейрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram та The Times of Israel.

"ЦАХАЛ провів цілеспрямований удар по Бейруту", - йдеться у повідомленні військового командування Ізраїлю.

Армія оборони також уточнила, що на даному етапі жодних змін у правилах для цивільних осіб не відбулося. Подробиці атаки пообіцяли повідомити пізніше.

Тим часом ліванські ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував у Бейруті квартал Дахія, який є оплотом "Хезболли".

За інформацією ізраїльських ЗМІ, ціллю атаки був член вищого військового керівництва "Хезболли" Ібрагім Акіл.

США розшукують Акіла, оскільки він міг брати участь в організації підриву казарми морської піхоти США в Бейруті в 1983 році, а також за керівництво захопленням американських та німецьких заручників у Лівані у 1980-х роках. За нього призначено нагороду у 7 млн ​​доларів.

The Times of Israel звернула увагу, що це лише третій раз з початку війни, коли Ізраїль завдає удару по Бейруту.

У січні в результаті атаки ЦАХАЛ на Бейрут було ліквідовано заступника лідера ХАМАС Салех аль-Аурі, а в липні авіаударом убили військового голову "Хезболли" Фуада Шукра.

Що передувало

Нагадаємо, останні дні на "Хезболлу" в Лівані було організовано низку атак. Зокрема, у бойовиків масово вибухнули пейджери та інше обладнання, внаслідок чого були тисячі поранених.

При цьому вчора, 19 вересня, Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах "Хезболли" у південній частині Лівану. Внаслідок цього було пошкоджено десятки пускових установок бойовиків.

ЦАХАЛ також показав відео, на якому можна побачити момент атаки на Ліван.

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ІзраїльЛіванБейрутХезболлаРакетний удар