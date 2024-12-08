Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Так, с ирійські ЗМІ повідомляють про удари ізраїльської авіації в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Згідно з повідомленнями, цілями для ударів були склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об'єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.