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Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Сирія, Неділя 08 грудня 2024 14:14
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Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ Фото: Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії (x.com)
Автор: Наталія Гурковська

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії. Цілями стали склади й авіабаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Так, сирійські ЗМІ повідомляють про удари ізраїльської авіації в районах Дараа і Сувейда на півдні Сирії, неподалік від ізраїльського кордону, а також по авіабазі Меззе, поблизу столиці Дамаска.

Згідно з повідомленнями, цілями для ударів були склади боєприпасів і зброї на авіабазі Халхалах в Сувейді, кілька об'єктів у провінції Дараа та авіабаза Меззе.

Зазначається, що офіційних коментарів з боку армії Ізраїля (ЦАХАЛ) немає. При цьому у соцмережах з'явились фото з місця, на яких видно дим в місцях ударів.

Ізраїль завдає численних ударів по авіабазах на півдні Сирії, - ЗМІ

Операція Ізраїлю в Сирії

Як повідомлялося раніше, ізраїльські військові готуються дати відсіч ймовірним загрозам з боку сирійських повстанців. Військові розробляють варіанти реагування на події, які можуть підірвати суверенітет Ізраїлю.

Наразі, за даними ЗМІ, танки армії Ізраїлю нібито перетнули буферну зону і увійшли в Сирію. Це сталося на тлі краху режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада після взяття повстанцями Дамаска.

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