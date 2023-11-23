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Ізраїль затвердив продаж Німеччині позаатмосферної системи ПРО Arrow 3

Фото: Ізраїль затвердив продаж Німеччини позаатмосферної системи ПРО Arrow 3 (facebook.com/IsraelMOD)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль завершив процедуру продажу Німеччини позаатмосферної системи протиракетної оборони Arrow 3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Ізраїлю у Twitter.

Як зазначили у відомстві, генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір сьогодні, 23 листопада, підписав контракт на продаж Німеччини системи ППО Arrow 3, вартість якого близько 3,6 мільярда доларів.

Таким чином, угоду між Ізраїлем та Німеччиною про купівлю Arrow 3 було завершено.

Планується, що Німеччина розпочне розгортання Arrow 3 на своїй території у 2025 році.

Arrow 3

Варто зауважити, що Arrow 3 - це найвищий елемент ешелонованої протиракетної оборони Ізраїлю. Вона здатна збивати повітряні цілі на висоті понад 100 км.

Така система призначена для того, щоб знищувати балістичні ракети.

31 жовтня стало відомо, що Ізраїль вперше застосував Arrow 3, щоб збити ракету, яку запустили з території Ємену.

Більш детально про Arrow 3 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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