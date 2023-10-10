Ізраїль закрив газове родовище Chevron, що призвело до зростання цін у Європі

Ізраїль розпорядився закрити велике газове родовище, яким управляє компанія Chevron у східному Середземномор'ї, посилаючись на міркування безпеки. Це викликало зростання цін у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У зв'язку із ситуацією органи безпеки наказали тимчасово припинити постачання природного газу з резервуару Тамар", - йдеться у заяві міністерства енергетики країни.

Відкриття родовищ газу в Ізраїлі за останні два десятиліття змінило економіку країни, а закриття родовища приблизно за 80 кілометрів на захід від Хайфи ставить під загрозу його плани стати великим регіональним постачальником. У серпні Ізраїль заявив, що експортуватиме більше газу до Єгипту за цим проектом на тлі зміцнення зв'язків зі своїм сусідом.

Частина поставок до Єгипту йде до Європи, де покупці все більше покладаються на альтернативи російським трубопровідним потокам. У короткостроковій перспективі зупинка родовища може призвести до зниження поставок або навіть затримок. Ціни на газ у Європі зросли на цілих 14%.

Chevron розглядає можливість розширення виробництва в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або переробки його в ЗПГ для Європи, включаючи можливість будівництва плавучого заводу.

Раптові напади ХАМАС у суботу та подальша реакція Ізраїлю порушують питання щодо майбутньої безпеки регіону. Загальна кількість загиблих у ході конфлікту вже перевищила 1100 осіб, оскільки бойові дії продовжуються.

"Нашим головним пріоритетом є безпека нашого персоналу, спільнот, в яких ми працюємо, навколишнього середовища та наших об'єктів", - йдеться у заяві Chevron. Компанія, як і раніше, забезпечує клієнтів в Ізраїлі та регіоні ще одним великим проектом під назвою "Левіафан", йдеться в повідомленні.

За даними сайту Chevron, газ на родовищі Тамар видобувається із шести свердловин, видобуток із кожної становить від 7,1 до 8,5 млн кубометрів на день.