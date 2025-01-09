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Ізраїль ввів нові правила для в’їзду туристів з України: що потрібно знати

Фото: (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 січня 2025 року Ізраїль вводить нові правила для туристів із безвізових країн, зокрема й України. Тепер для в'їзду до країни необхідно оформити цифровий дозвіл ETA-IL (Електронний дозвіл на подорож).

Заявку на отримання дозволу ETA-IL потрібно подати щонайменше за 72 години до прибуття. Її вартість становить 25 шекелів, оплата здійснюється карткою (кошти не повертаються). Термін дії – 2 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Максимальний термін перебування – до 90 днів. Для довшого терміну необхідно звертатися до Управління з питань населення та імміграції.

У випадку зміни паспорта, імені чи громадянства потрібно подати нову заявку. Власники студентської, робочої або іншої візи на ETA-IL не подаються. Також потрібно пам’ятати, що дозвіл не замінює перевірки при в'їзді. Оформлення дозволу є обов'язковим для всіх туристів, окрім громадян Ізраїлю та осіб із ізраїльським ідентифікаційним номером.

Заявку можна подати онлайн за посиланням: israel-entry.piba.gov.il.

Раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль запровадив нові умови для безвізового в’їзду, зобов’язавши іноземців, зокрема українців, оформлювати електронний дозвіл перед поїздкою. Це рішення спричинило критику з боку посольств України та Молдови, проте ізраїльські дипломати називають обурення "бурею у склянці води".

Ми також розповідали, що подібна ситуація між Україною та Ізраїлем вже виникала у 2023 році. У серпні українське посольство звинуватило Ізраїль у створенні перепон для в’їзду українських біженців і заявило про можливість заборони паломництва до Умані або навіть скасування безвізового режиму.

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