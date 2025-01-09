Ізраїль ввів нові правила для в’їзду туристів з України: що потрібно знати

Заявку на отримання дозволу ETA-IL потрібно подати щонайменше за 72 години до прибуття. Її вартість становить 25 шекелів, оплата здійснюється карткою (кошти не повертаються). Термін дії – 2 роки або до закінчення терміну дії паспорта. Максимальний термін перебування – до 90 днів. Для довшого терміну необхідно звертатися до Управління з питань населення та імміграції.

У випадку зміни паспорта, імені чи громадянства потрібно подати нову заявку. Власники студентської, робочої або іншої візи на ETA-IL не подаються. Також потрібно пам’ятати, що дозвіл не замінює перевірки при в'їзді. Оформлення дозволу є обов'язковим для всіх туристів, окрім громадян Ізраїлю та осіб із ізраїльським ідентифікаційним номером.

Заявку можна подати онлайн за посиланням: israel-entry.piba.gov.il.