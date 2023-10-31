Ізраїль вперше застосував позаатмосферну систему ПРО Arrow 3

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ймовірно, вперше успішно застосувала позаатмосферну систему протиракетної оборони Arrow 3 під час ракетного удару з боку Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий портал Defense Express.

За даними видання, за допомогою Arrow 3 відбулося перехоплення балістичної ракети, яку запустили єменські хусити. Це перше в історії реальне бойове використання найвищого елементу ПРО у світі у реальних бойових умовах.

Окрім цього це перше бойове застосування самого комплексу Arrow 3. До цього дня ЦАХАЛ у бойових умовах використовував попередню версію ПРО лише один раз у 2017 році. Тоді він перехоплював зенітну ракету від ЗРК С-200, яка була випущена по ізраїльському F-16.

Ймовірною ціллю ракети хуситів було найпівденніше ізраїльське місто Ейлат. Тож від Ємену ракета мала подолати близько 1700 км. Хоча в ЦАХАЛі не уточнили тип збитої ракети, в Defense Express припускають, що йдеться про балістичну. В арсеналі хуситів відомо про одну таку ракету - Toufan, що по суті є іранською балістичною ракетою середньої дальності Ghadr.

А ось Arrow 3, яку було сьогодні застосовано, то вона була створена у тісній співпраці з США. ПРО працює за принципом позаатмосферного кінетичного перехоплення на дальності до 2400 км. Штатний радар Arrow 3 залежно від версії може ідентифікувати ворожу ціль на дальності до 500 або до 900 км.

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.

При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.

Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.

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