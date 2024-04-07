Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектору Газа

Війна в Секторі Газа

Минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.