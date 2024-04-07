UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектору Газа

Фото: Ізраїль залишив всього одну бригаду на півдні Сектору Газа (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини Сектору Газа. Наразі в Секторі Газа залишається всього одна ізраїльська бригада - "Нахаль".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Виведення ізраїльських військ з півдня Сектору Газа сталося 

який зі сходу на захід перетинає Сектор Газа. Цей коридор завдовжки понад шість кілометрів Ізраїль завершив будувати у 2024 році.

Війна в Секторі Газа

Минулої осені бойовики терористичного угруповання ХАМАС напали на територію Ізраїля з Сектору Газа. У відповідь на це Ізраїль ввів війська в Сектор Газа та почав військову операцію для ліквідації ХАМАС.

В середині березня Нетаньяху заявляв, що Ізраїль близький до завершення останньої частини бойових дій в Секторі Газа. Як заявляв ізраїльський прем'єр, військова операція може завершитися приблизно через місяць або два.

Однак, як заявляв Нетаньяху, армія Ізраїлю має намір продовжити наступ на місто Рафах на південному кордоні Сектора Газа. Хоча президент США Джо Байден раніше в одному з інтерв'ю попередив, що такий наступ може бути "червоною лінією".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа