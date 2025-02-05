Ізраїль виходить з Ради ООН з прав людини

"Ізраїль вітає рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини. Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді ООН з прав людини", - написав Саар.

Він зазначив, що комісія ООН "традиційно захищає порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від контролю, і замість цього нав'язливо демонізує єдину демократію на Близькому Сході - Ізраїль".

"Цей орган зосередився на нападках на демократичну країну і поширенні антисемітизму, замість того, щоб сприяти захисту прав людини", - наголосив ізраїльський міністр.

За його словами, дискримінація проти Ізраїлю очевидна.

"У Раді ООН з прав людини Ізраїль є єдиною країною, пункт порядку денного якого присвячений виключно йому. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою - більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією!", - наголосив Саар.