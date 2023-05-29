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Ізраїль успішно випробував морську версію "Залізного куполу"

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Єрусалим, Понеділок 29 травня 2023 14:55
Ізраїль успішно випробував морську версію "Залізного куполу" Фото: Ізраїль успішно випробував морську версію "Залізного куполу" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міноборони Ізраїля успішно протестувало морську версію системи протиракетної оборони "Залізний купол". Систему C-Dome випробували з корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

У рамках випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета "Маген" класу Sa'ar 6, який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).

Під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети. У Міноборони Ізраїля заявили, що останні випробування були направлені на тестування нових технологій, а морська версія "Залізного купола" є значним кроком, який забезпечує перевагу на морі та дає додаткові оперативні можливості.

Що відомо про "Залізний купол" та його морську версію

Варто зазначити, що "Залізний купол" (Iron Dome) - це пересувна система протиракетної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Морська версія цієї установки C-Dome вперше була випробувала у листопаді минулого року. Кораблі оснащені цією системою будуть охороняти стратегічну інфраструктуру Ізраїля. Мова йде про бурові газові установки, судноплавні шляхи, якими надходить 98% ізраїльського імпорту.

Армія Ізраїлю вирішила не розміщувати "Залізний купол" на самих нафтових платформах з міркувань безпеки, тому C-Dome було встановлено на кораблях класу Sa'ar 6.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заявили, що вперше за довгі роки застосували систему протиракетної оборони "Праща Давида". Вона збила ракети, випущені з сектору Газа.

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