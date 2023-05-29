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Израиль успешно испытал морскую версию "Железного купола"

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Иерусалим, Понедельник 29 мая 2023 14:55
Израиль успешно испытал морскую версию "Железного купола" Фото: Израиль успешно опробовал морскую версию "Железного купола" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Минобороны Израиля успешно протестировало морскую версию системы противоракетной обороны "Железный купол". Систему C-Dome испытывали с корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В рамках испытаний производились пуски ракет по учебным целям из ракетного корвета "Маген" класса Sa'ar 6, который стоит на вооружении армии Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе тренировок система C-Dome успешно обнаружила и уничтожила все дроны и крылатые ракеты. В Минобороны Израиля заявили, что последние испытания были направлены на тестирование новых технологий, а морская версия "Железного купола" является значительным шагом, который обеспечивает преимущество на море и дает дополнительные оперативные возможности.

Что известно о "Железном куполе" и его морской версии

Стоит отметить, что "Железный купол" (Iron Dome) - это передвижная система противоракетной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Морская версия этой установки C-Dome впервые была испытана в ноябре прошлого года. Корабли, оснащенные этой системой, будут охранять стратегическую инфраструктуру Израиля. Речь идет о буровых газовых установках, судоходных путях, по которым поступает 98% израильского импорта.

Армия Израиля решила не размещать "Железный купол" на самых нефтяных платформах по соображениям безопасности, поэтому C-Dome была установлена на кораблях класса Sa'ar 6.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что впервые за долгие годы применили систему противоракетной обороны "Праща Давида". Она сбила ракеты, выпущенные из сектора Газа.

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