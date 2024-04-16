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Ізраїль ухвалив рішення про те, якою буде відповідь на атаку Ірану, - Times of Israel

Фото: Ізраїль вирішив, як відповість на атаки Ірану (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Ізраїлі сьогодні, 16 квітня, пройшов військовий кабінет, який був присвячений відповіді Ірану на масований удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЗМІ, військовий кабінет збирався у скороченому складі. На ньому було обговорено відповідь на іранську ракетну атаку і запуск безпілотників.

Як заявило джерело видання, наразі Ізраїль вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб змусити Іран гадати, відкладаючи потенційну відповідь.

"Нехай вони хвилюються", - сказало джерело.

За його словами, відповідь може бути "всередині Ірану або за межами Ірану". Однак позиція більшості в уряді полягає в тому, що Ізраїль повинен рішуче відповісти на безпрецедентний удар Ірану.

Про те, що Ізраїль прийняв рішення щодо того, якою буде відповідь Ізраїлю на атаку Ірану заявляли і інші ЗМІ. Зокрема кореспондент телеканалу "Кан-11" Гілі Коен послалася на анонімне джерело в Єрусалимі, не повідомивши жодних інших подробиць.

Обстріл Ізраїлю

В ніч з 13 на 14 квітня військові Ірану завдали масованого удару по Ізраїлю. Вони використовували у своїй атаці понад 300 дронів, балістичних та крилатих ракет.

Як заявили в Ірані, їх атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по консульству у Сирії. Там було повністю зруйновано будівлю, а внаслідок обстрілу ліквідовано одного з високопоставлених генералів Ірану.

Після атаки ізраїльські чиновники обговорюють відповідь Ірану. За інформацією журналістів, у США очікують, що Ізраїль обере один із менш агресивних варіантів, який може полягати в ударах поза іранською територією.

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