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Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню

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Субота 13 травня 2023 22:39
Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню Фото: Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що базується в секторі Газа, домовилися про припинення вогню. Угоди було досягнуто за посередництва Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Перемир'я мало розпочатися о 22:00.

Колишній начальник розвідки ЦАХАЛу Амос Ядлін попередив ізраїльтян про необхідність продовжувати дотримуватися інструкцій командування тилу, особливо в останні хвилини перед набранням чинності угоди про припинення вогню, зазначивши, що "Ісламський джихад" зберіг деякі запаси ракет і може прагнути до драматичного фіналу конфлікту.

Згідно з повідомленнями з єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню зобов'язує обидві сторони не завдавати ударів по будинках і цивільному населенню.

Водночас наголошується, що якщо угода про припинення вогню набуде чинності й діятиме, то наступне випробування відбудеться в четвер, 18 травня, коли пройде щорічний марш на честь Дня Єрусалима, маршрут якого пройде через мусульманський квартал Старого міста. У 2021 році марш було перервано ракетним обстрілом із сектора Гази.

Нагадаємо, 9 травня в Ізраїлі розпочалася операція "Щит і стріла", яка спрямована проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна .

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