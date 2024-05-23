Ізраїль розглядає подальші кроки проти Норвегії, Ірландії та Іспанії, - CNN

За словами джерела телеканалу, кроки, які розглядаються, включають скасування візитів офіційних осіб цих країн до Ізраїлю та скасування віз для дипломатів цих країн, що обмежило б їхню можливість відвідувати райони Західного берега, які знаходяться під контролем палестинської влади.

Ізраїль також розглядає можливість звернутися до Сполучених Штатів, щоб отримати дипломатичну підтримку в наданні роз’яснень від Норвегії, Ірландії та Іспанії щодо їх рішення.

Крім того, влада Ізраїлю може попросити США спробувати переконати інші країни не наслідувати приклад зазначених держав.