Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року

"Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.

"Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", - додав він.