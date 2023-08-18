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Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців до кінця року

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Єрусалим, П'ятниця 18 серпня 2023 13:20
Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців до кінця року Фото: Ізраїль продовжив соціальну допомогу для українських біженців (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль продовжив надання соціальної та медичної допомоги для біженців з України. Програма діятиме щонайменше до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника офісу глави уряду Ізраїлю Дмитра Гендельмана.

За ініціативою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та міністра фінансів Бецалеля Смотрича була проведе зустріч щодо постійної допомоги українським біженцям.

Під зустрічі було вирішено продовжити соціальну та медичну допомогу біженцям з України до кінця року.

За повідомленнями представників Ізраїлю, йдеться про 14213 громадян України, з яких 3600 старше 65 років та приблизно 1500 дітей. Уряд Ізраїлю виділить на це 100 млн шекелів (17 млн доларів).

"Прийняте рішення вказує на прихильність нинішнього уряду принципу "Тікун Олам" - виправлення світу, що втратило свою гармонію. Це наша данина милосердю та співчуттю до людей, які втратили батьківщину та притулок", - заявив гендиректор канцелярії прем'єра Йосі Шелі.

Відносини Ізраїлю та України

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Єрусалим не надав нашій армії зброю, але передає гуманітарну допомогу.

Ще на початку повномасштабної війни Україна пропонувала Ізраїлю виступити посередником, але Єрусалим відмовся.

Також додамо, що головний рабин України Моше Реувен Асман дав ексклюзивне інтерв'ю РБК-Україна. Він розповів про конфлікти між Україною та Ізраїлем і кому вони вигідні, допомогу від Ізраїлю та шантаж з боку Росії - читайте інтерв'ю за посиланням.

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