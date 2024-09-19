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Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані, але не розкрив деталі, - CNN

Фото: міністр оборони Ізраїля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїль попередив США про підготовку операції в Лівані. Але Тель-Авів не розкрив подробиць того, що було заплановано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, офіційні особи Ізраїлю повідомили США, що країна збирається провести операцію в Лівані у вівторок, 17 вересня, але не надали жодних подробиць. За словами трьох джерелами, знайомими з цим питанням, операцію обговорювали, зокрема, під час телефонної розмови між головою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом вранці 17 вересня.

Це означає, що американські чиновники перебували в невіданні, поки через деякий час не зʼявилися повідомлення про сотні пейджерів, що вибухнули. Це сталося, коли держсекретар США Ентоні Блінкен летів з Вашингтону до Каїру.

CNN додає, що це не перший випадок, коли Ізраїль вдається до "провокаційних дій" у той момент, коли Блінкен перебуває на Близькому Сході.  Але ця подія викликала занепокоєння щодо ескалації, якої США намагаються уникнути.

Блінкен згодом заявив, що США не знали про "ці інциденти" і не були причетні до них. 

Американський чиновник розповів CNN, що США по секретних каналах передали Ірану, що не брали участь в операції, тому Тегерану не варто йти на ескалацію.

 

Вибухи в Лівані

Нагадаємо, 17 вересня у Лівані пролунала низка вибухів. Як відомо, масово здетонували пейджери, якими користувалися бойовики "Хезболли" для зв'язку. Внаслідок вибухів були поранені 2800 осіб, щонайменше 12 людей загинули.

Наступного дня, 18 вересня, у Лівані була друга хвиля вибухів. У мережі писали, що вибухи чули у різних локаціях, зокрема у Бейруті. За даними ЗМІ, цього разу здетонували рації бойовиків "Хезболли". У Лівані заявили, що загинуло 14 людей, понад 450 отримали поранення.

В Ізраїлі публічно не коментують ситуацію та не визнають причетності до вибухів.

Детальніше про вибухи у Лівані та їх наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльЛіванІранХезболла