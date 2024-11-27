Ізраїль до початку перемир'я атакував підземний завод "Хезболли", де виготовляли ракети

"До набрання чинності режиму припинення вогню у вівторок винищувачі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідувального управління завдали удару по найбільшому об'єкту "Хезболли" з виробництва високоточних керованих ракет", - сказано в повідомленні ЦАХАЛ.

Фото: Ізраїль ударив по підземному заводу "Хезболли" (t.me/idfofficial)

Там бойовики обладнали підземну інфраструктуру завдовжки 1,4 км. Вони робили ракети класу "земля-земля", а також зберігали високоточну зброю, яку пізніше використовували для ударів по Ізраїлю.

За кілька годин до удару по заводу Ізраїль атакував цей район з метою ліквідації терористів та їхньої інфраструктури. Зокрема, було вражено табір елітних сил "Радван".

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, такий об'єкт “Хезболла” збудувала за підтримки Ірану.

"Іранські бойовики працювали на об'єкті разом із ліванськими терористами "Хезболли"", - стверджує ЦАХАЛ.

Удар завдали на основи точних розвідданих, які збиралися протягом багатьох років.