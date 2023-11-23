Ізраїль перебуває в "критичних годинах" перед звільненням заручників, - президент

"Це критичні години. Ми чекаємо і молимося за повернення першої групи заручників і за вступ у режим припинення вогню, про який домовилися Ізраїль і Катар, Катар і ХАМАС під егідою Сполучених Штатів", - заявив він.

Ізраїльський президент заявив європейським лідерам, що Єрусалим хоче дати надію сім'ям, чиї родичі перебувають у полоні у ХАМАСу.

"Ми хочемо дати надію сім'ям, які проходять через пекло, щоб вони побачили маленьких дітей, дітей і дорослих, жінок, які повертаються додому, з метою, щоб усі вони повернулися додому. Але для цього ми маємо бути впевнені, що ХАМАС дотримується суворих правил угоди, і саме ці деталі зараз обговорюються", - заявив Герцог.

Він також додав, що Ізраїль робить серйозні кроки щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Газі спільно з ООН, з арабськими країнами.

Герцог висловив надію на "введення в дію польових госпіталів, подальше постачання необхідних харчових продуктів і медикаментів, і, звісно, на те, що гуманітарний коридор з півночі на південь буде забезпечувати потреби людей, які переміщуються, незалучених цивільних осіб, які переміщуються з півночі на південь".

Угода про звільнення заручників

Ізраїль розробив угоду про звільнення заручників, що складається із п'яти етапів.

На першому етапі ХАМАС передасть заручників Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Після заручників оглянуть та доставлять до медичного центру в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім'ями.

Після цього медики та силовики оцінять стан здоров'я заручників, щоб визначити, кого зможуть допитати. Після цього колишні заручники пройдуть допити у силових та оборонних відомствах.

Напередодні Кабмін Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення близько 50 заручників. Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.