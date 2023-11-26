Ізраїль отримав від ХАМАС список на визволення третьої групи заручників.

ХАМАС передав Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Газа в обмін на звільнення заручників. Строки припинення вогню можуть тривати, якщо ХАМАС продовжить виконувати домовленості.
13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних громадян. Їх доправили до лікарень по всьому Ізраїлю , де вони зустрінуться зі своїми близькими.
25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених заручників ХАМАСу , що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.
Детальніше про домовленості Ізраїлю з ХАМАСом і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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