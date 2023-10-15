Ізраїль обстріляв сирійський аеропорт Алеппо

Видання пише, що військові атакували аеропорт міста Алеппо на півночі Сирії вдруге за тиждень. Перед цим з боку Сирії на територію Ізраїля прилетіли дві ракети.

Повідомляється, що внаслідок удару ЦАХАЛ аеропорт було виведено з ладу. Пізніше Міноборони Сирії підтвердило цю інформацію.

Крім цього, в мережі шириться відео нібито удару по аеропорту, його достовірність підтвердити поки не вдалося.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари територією Ізраїлю.

Упродовж тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

При цьому Ізраїль оголосив про стан війни і обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїлю закликала жителів сектору Газа евакуюватись на південь. На це їм дали день. ООН розкритикувала заклики Ізраїлю ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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