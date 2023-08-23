Ізраїль надав українським захисникам ліки на 100 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Ліки надіслало Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю. Збір коштів було організовано за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили і придбали медикаменти для українських воїнів.

Закупки ліків допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство закордонних справ, Міноборони України, ЗСУ, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.

"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", - заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Український уряд наголошує, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров’я і життя захисників.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Влада Ізраїлю ще від початку повномасштабного вторгнення заявила, що Єрусалим займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. Зміна прем'єрів не змінила ставлення до війни. Ізраїль не надав нашій армії зброю, але передає гуманітарну допомогу.

Крім того, Україна пропонувала Ізраїлю виступити посередником у переговорах з РФ, але Єрусалим відмовся.

Також додамо, що головний рабин України Моше Реувен Асман дав ексклюзивне інтерв'ю РБК-Україна. Він розповів про конфлікти між Україною та Ізраїлем і кому вони вигідні, допомогу від Ізраїлю та шантаж з боку Росії - читайте інтерв'ю за посиланням.

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