Израиль предоставил украинским защитникам лекарства на 100 млн гривен
Израиль передал Вооруженным силам Украины несколько тонн лекарств как гуманитарную помощь. Стоимость приобретенных медикаментов составляет 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Лекарства отправило Министерство здравоохранения Израиля. Сбор средств был организован по запросу ВСУ. За несколько месяцев необходимую сумму накопили и приобрели медикаменты для украинских воинов.
Закупки лекарства помогли организовать Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел, Минобороны Украины, ВСУ, Министерство здравоохранения Израиля, посольство Израиля в Украине и другие партнеры.
"Мы продолжаем помогать Украине в это тяжелое время, поэтому по просьбе украинской стороны были собраны средства и организована передача гуманитарной помощи. Планируем дальнейшее сотрудничество между нашими странами", - заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Украинское правительство отмечает, что украинской армии передали важнейшие медикаменты, которые помогут сохранить здоровье и жизнь защитников.
Позиция Израиля по войне в Украине
Власти Израиля еще с начала полномасштабного вторжения заявили, что Иерусалим занимает нейтральную позицию по войне России против Украины. Смена премьеров не изменила отношения к войне. Израиль не предоставил нашей армии оружие, но передает гуманитарную помощь.
Кроме того, Украина предлагала Израилю выступить посредником в переговорах с РФ, но Иерусалим отказался.
Также добавим, что главный раввин Украины Моше Реувен Асман дал эксклюзивное интервью РБК-Украина. Он рассказал о конфликтах между Украиной и Израилем и кому они выгодны, помощи от Израиля и шантаже со стороны России - читайте интервью по ссылке.
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