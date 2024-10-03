Ізраїль міг вдарити по російській авіабазі в Сирії: Bild дізналося мету

Видання нагадує, що цієї ночі біля єдиної російської авіабази в Сирії були сильні вибухи. Ізраїль міг знищити зброю, яку Іран збирався доставити "Хезболлі" через російську авіабазу.

Журналісти звернули увагу, що на фотографіях та відео, які були зняті з міста Джебла, можна побачити потужні вибухи з боку російської авіабази. Вона знаходиться за п'ять кілометрів від міста.

Після вибухів члени "Хезболли" та сирійські журналісти повідомили про атаку Ізраїлю на російську авіабазу.

"Ізраїльська атака була спрямована на склад усередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу за годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air", - розповів журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.

Неназваний турецький журналіст розповів у коментарі Bild, що іранський літак приземлився на авіабазі о 10:00 2 жовтня і полетів звідти близько 17:00 - за вісім годин до атаки.

"Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців", - уточнив співрозмовник.

Також журналісти уточнюють, що є й альтернативна версія - зброя для "Хезболли" могла бути знищена за 700 метрів від російської авіабази, де її зберігали після доставки. При цьому Росія, ймовірно, намагалася збити ракети, але в неї нічого не вийшло.