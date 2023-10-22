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В Ізраїлю немає наміру контролювати Сектор Гази, - Блінкен

Неділя 22 жовтня 2023 22:14
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В Ізраїлю немає наміру контролювати Сектор Гази, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль абсолютно не має наміру контролювати Сектор Газа. Оскільки ізраїльтяни не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою терористичних атак.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, ми знаємо дві речі. Ми не можемо повернутися до статус-кво. Вони не можуть повернутися до статус-кво, коли ХАМАС у змозі керувати Сектором Гази і повторити те, що він зробив", - заявив він.

Блінкен наголосив, що в Ізраїлю немає бажання керувати Сектором Гази.

"Як я чув від ізраїльтян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим керувати Газою. Вони пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але вони не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, які походять із Сектора Газа", - додав він.

За його словами, необхідно знайти гарантії, які не дозволили б ХАМАСУ здійснювати атаки на Ізраїль.

"Тому необхідно знайти щось, що гарантувало б, що ХАМАС не зможе зробити це знову. Але це також не призведе до повернення до ізраїльського управління Газою, чого вони не хочуть і не збираються робити. Існують різні ідеї щодо того, що за цим може послідувати, але все це, на мій погляд, вимагає роботи, і працювати над цим потрібно навіть зараз, коли Ізраїль справляється з існуючою загрозою", - додав Блінкен.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

У США, Європі та інших країнах світу відбуваються акції на підтримку палестинського народу. Найчастіше вони закінчують зіткненнями та затриманнями.

Що відбувається в Ізраїлі та світі після початку війни на Близькому Сході - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Ентоні Блінкен Сектор Газа
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