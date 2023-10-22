У Израиля нет намерения контролировать Сектор Газа, - Блинкен

Израиль абсолютно не намерен контролировать Сектор Газа. Поскольку израильтяне не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой террористических атак.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, мы знаем две вещи. Мы не можем вернуться к статус-кво. Они не могут вернуться к статус-кво, когда ХАМАС в состоянии управлять Сектором Газа и повторить то, что он сделал", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что у Израиля нет желания управлять Сектором Газа.

"Как я слышал от израильтян, у них нет абсолютно никаких намерений, никакого желания самим управлять Газой. Они ушли из Газы в одностороннем порядке, безоговорочно, пару десятилетий назад, но они не могут находиться в положении, когда они постоянно находятся под угрозой самых ужасных террористических атак, исходящих из Сектора Газа", - добавил он.

По его словам, необходимо найти гарантии, которые не позволили бы ХАМАСУ совершать атаки на Израиль.

"Поэтому необходимо найти что-то, что гарантировало бы, что ХАМАС не сможет сделать это снова. Но это также не приведет к возврату к израильскому управлению Газой, чего они не хотят и не собираются делать. Существуют различные идеи относительно того, что за этим может последовать, но все это, на мой взгляд, требует работы, и работать над этим нужно даже сейчас, когда Израиль справляется с существующей угрозой", - добавил Блинкен.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

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