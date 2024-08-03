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Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС, - Reuters

Фото: Ізраїль ліквідував ще одного командира ХАМАС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль наніс авіаудар по західному березі річки Йордан. В результаті було ліквідовано командира ХАМАСу та чотирьох бійців "Ісламського джихаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар вразив транспортний засіб у місті поблизу міста Тулкарм. Засоби масової інформації ХАМАСу повідомили, що автомобіль, який перевозив бійців, був збитий і що одним із загиблих був командир бригади Тулькарм.

Вбивство ватажка ХАМАС

Нагадаємо, що наприкінці липня стало відомо, що у Тегерані було вбито ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Як згодом стало відомо у будівлі, де перебував Ганія, було закладено бомбу. Видання The Telegraph заявило, що резиденцію лідера ХАМАС замінували завербовані Моссадом іранські силовики.

Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії.

Мало того, в Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС.

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