Ізраїль готовий до ескалації в Газі та нової хвилі мобілізації, - Bloomberg

За словами джерела, рішення про розширення наземної операції було ухвалено після засідання кабінету безпеки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в п'ятницю.

Активізація кампанії відбудеться на тлі тиску на Нетаньяху як усередині країни, так і за кордоном, що вимагає знайти вихід із глухого кута у війні з ХАМАС, яка триває понад 18 місяців.

Bloomberg нагадало, що ізраїльські війська і танки окупували близько третини території Гази після закінчення двомісячного перемир'я в середині березня. Крім того, Ізраїль заблокував доставку гуманітарної допомоги більш ніж двомільйонному населенню.

Тим часом ХАМАС, підтримуваний Ізраїлем, як і раніше, контролює прибережну смугу й утримує 59 заручників, 24 з яких, як вважають, живі. Йдеться про заручників, яких угруповання ХАМАС захопило під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньяху, включно з міністром фінансів Бецалелем Смотричем, закликали до військової ескалації у спробі знищити ХАМАС, навіть якщо це поставить під загрозу життя заручників.

При цьому, згідно з нещодавнім опитуванням, опублікованим державним телеканалом Kan News, більшість ізраїльтян просто хочуть, щоб війна закінчилася, а заручників обміняли на ув'язнених палестинських бойовиків.