Ізраїль чи Палестина? Як війна на Близькому Сході впливає на вибори в США

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На виборах у США найважливішими для електорату, як правило, є внутрішньополітичні теми. Цього року це нелегальна міграція, зростання вартості життя та ріст економіки, а також питання абортів. Зовнішньополітичні проблеми бувають вагомими лише в окремих випадках, коли безпосередньо зачіпають інтереси американців. Це відбувалося у 1960-70 роках, коли США застрягли у В'єтнамі, чи на початку XXI століття – після терактів 11 вересня 2001 року. І цього року зовнішня політика матиме вплив на вибори в США, втім дещо специфічно.

Для кого з виборців важливі події на Близькому Сході

У США наявна велика єврейська діаспора. Її чисельність оцінюється складає від 5,5 до 8 млн осіб. Визначити точніше важко через проблеми ідентичності в осіб змішаного походження. Однак, більшість американських євреїв мешкають у "блакитних" штатах, які і так підтримують демократів. Найбільшим єврейським центром США є Нью-Йорк. Також частина євреїв, які проживають у Ізраїлі, має подвійне громадянство, отже так само може голосувати на виборах у США.

З іншого боку, у США все більшою стає кількість арабів, як правило, налаштованих антиізраїльськи. Що важливо, є кілька локацій у США, де вони компактно проживають. У "хитких" штатах Мічіган і Джорджія проживає близько 200 тис. та 100 тис. арабських американців. В обох цих штатах загалом підтримка Гарріс і Трампа приблизно рівна. Тобто принаймні там навіть лічені тисячі голосів можуть вирішити долю виборів.

Позиція Трампа

Позиція Трампа під час його попередньої каденції була однозначно проізраїльською. За його ініціативи США перенесли своє посольство з Тель-Авіва, до Єрусалима, що є потужним символічним кроком, адже через статус міста ведуться давні суперечки. І Палестинська автономія, і Ізраїль вважають його своєю столицею. Також у часи Трампа за посередництва США Ізраїль уклав так звані "Угоди Авраама" про примирення з арабськими монархіями Перської Затоки – Об'єднаними арабськими еміратами, Бахрейном, Марокко та Суданом.

І зараз Трамп чітко на боці Ізраїлю, разом з тим, критикує нинішню адміністрацію Байдена. Коментуючи атаку Ірану на Ізраїль в ніч на 2 жовтня, він заявив: "Подивіться на ракети, які зараз летять на Близькому Сході, подивіться на те, що відбувається з Росією/Україною, подивіться на інфляцію, яка руйнує світ. Нічого з цього не було, поки я був президентом!".

Така позиція серед іншого пов'язана із тим, що значну частину прихильників Трампа складають консервативні християнські виборці, зосереджені у так званому "Біблійному поясі" на південному сході США. Для цих виборців Ізраїль як символ є важливою частиною культурного коду.

Разом з тим, значній частині американських євреїв імпонує більш ліва риторика Демократичної партії. За опитуванням Jewish Democratic group від 9 вересня, 68% єврейських виборців планують проголосувати за Гарріс і лише 25% - за Трампа. Загалом це відповідає тим трендам, які були в попередні роки. Крім того, 87% американських євреїв-виборців підтримують зусилля адміністрації Байдена досягти перемир’я у війні Ізраїлю та ХАМАС.

Разом з тим, команда Трампа намагається працювати і з цими виборцями. Республіканці малюють похмуру картину президентства Гарріс, стверджуючи, що її адміністрація буде під впливом антиізраїльських сил. Це, на їхню думку, може загрожувати безпеці Ізраїлю.

Позиція Гарріс

Для Камали Гарріс ситуація складніша. Поряд із підтримкою американських євреїв для неї важливо залучити голоси арабів. Тож Гарріс намагається маневрувати, аби не відштовхнути від себе таку строкату коаліцію виборців. Вона неодноразово висловлювала підтримку права Ізраїлю на самооборону та засуджувала дії терористів ХАМАС. В такому ж дусі вона відреагувала і на атаку Ірану на Ізраїль.

"Я ясно бачу, що Іран - дестабілізуюча, небезпечна сила на Близькому Сході. Я завжди гарантуватиму, що Ізраїль матиме можливість захистити себе від Ірану і терористичних формувань, що підтримуються Іраном", - заявила Гарріс. .

Однак її заяви часто супроводжуються застереженнями. Гарріс також висловлює стурбованість з приводу кількості жертв серед палестинців та закликає до негайного припинення вогню.

Згідно з опитуванням Arab American Institute від 2 жовтня, Трамп отримує 46% серед вірогідних арабських американських виборців, тоді як Гарріс - 42%. Частину арабських виборців відлякує не лише двозначна позиція демократів щодо ситуації на Близькому Сході, а й знов таки більш ліва орієнтація Гарріс.

За опитуванням, якби Харріс вимагала негайного припинення вогню, 54% усіх арабських американців, підтримали б її. Якби Трамп наполягав на негайному припиненні вогню, 50% арабських американців підтримали б його.

Також двозначна позиція Гарріс це може створити деякі проблеми з молодими виборцями. Після початку військової операції в Секторі Гази по університетах США та Європи розпочалися антиізраїльські протести. Особливо масовими вони стали в травні цього року. Але для молоді близькосхідний конфлікт все таки є другорядним порівняно з внутрішньо американськими проблемами.

Ризик початку Великої війни може ще більше ускладнити ситуацію. Крім складності маневрування між різними електоральними групами, під загрозою опиняться також військові бази по всьому Близькому Сходу. А це вже історія, яка може вплинути на настрої по всіх Сполучених Штатах.