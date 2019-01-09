Израильский экс-министр получил 11 лет тюрьмы

Фото: Гонен Сегев (twitter.com Jerusalem Post)

Сегев должен был предоставлять Тегерану информацию об энергопромышленности Израиля

Окружной суд Иерусалима осудил бывшего министра энергетики и инфраструктуры Израиля Гонена Сегева за шпионаж в пользу Ирана на 11 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Ynet.

Указано, что экс-министр признал свою вину и заключил сделку со следствием. При этом защита Сегева пообещала обжаловать приговор суда. Так, юристы бывшего чиновника утверждают, что их подзащитный "действительно имел контакты с иранцами, но не для того, чтобы помочь им".

По информации следствия, в 2012 году с министром связались представители посольства Ирана в Нигерии, где он тогда проживал, и завербовали его. Так, Сегев должен был предоставлять Тегерану информацию об энергетической промышленности Израиля, объектах безопасности, а также данные о политиках и военных.

Также указано, что позднее Сегев дважды ездил в Иран и неоднократно встречался с иранскими агентами по всему миру. Сообщается, что чиновник использовал зашифрованную систему связи для передачи информации, полученной от граждан Израиля, причастных к службам безопасности.

Добавим, Сегев занимал пост министра энергетики и инфраструктуры в 1995-1996 годах. В 2005 году его осудили на пять лет за контрабанду наркотиков, но он вышел на свободу по амнистии в 2007 году.

Напомним, в конце сентября 2018 года президент США Дональд Трамп призвал страны мира изолировать режим Ирана.

РБК-Украина также писало, что Иран обвинил Израиль в секретной разработке ядерного оружия.

Кроме того, в начале сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна готова атаковать иранские военные объекты не только в Сирии, но и в Ираке.