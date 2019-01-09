Ізраїльський екс-міністр отримав 11 років в'язниці

Фото: Гонен Сегев (twitter.com Jerusalem Post)

Сегев повинен був надавати Тегерану інформацію про енергопромисловість Ізраїлю

Окружний суд Єрусалима засудив колишнього міністра енергетики та інфраструктури Ізраїлю Гонена Сегева за шпигунство на користь Ірану на 11 років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Ynet.

Зазначено, що екс-міністр визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. При цьому захист Сегева пообіцяв оскаржити вирок суду. Так, юристи колишнього чиновника стверджують, що їх підзахисний "дійсно мав контакти з іранцями, але не для того, щоб допомогти їм".

За інформацією слідства, в 2012 році з міністром зв'язалися представники посольства Ірану в Нігерії, де він тоді проживав, і завербували його. Так, Сегев повинен був надавати Тегерану інформацію про енергетичну промисловість Ізраїлю, об'єкти безпеки, а також дані про політиків і військових.

Також зазначено, що пізніше Сегев двічі їздив до Ірану і неодноразово зустрічався з іранськими агентами по всьому світу. Повідомляється, що чиновник використовував зашифровану систему зв'язку для передачі інформації, отриманої від громадян Ізраїлю, причетних до служб безпеки.

Додамо, Сегев займав пост міністра енергетики та інфраструктури в 1995-1996 роках. У 2005 році його засудили на п'ять років за контрабанду наркотиків, але він вийшов на свободу за амністією у 2007 році.

Нагадаємо, в кінці вересня 2018 року президент США Дональд Трамп закликав країни світу ізолювати режим Ірану.

РБК-Україна також писало, що Іран звинуватив Ізраїль у секретній розробці ядерної зброї.

Крім того, на початку вересня міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив, що його країна готова атакувати іранські військові об'єкти не тільки в Сирії, але і в Іраку.