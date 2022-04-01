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Израильская компания передала Днепру гуманитарный груз с медпомощью

Фото: израильская компания передала Днепру гуманитарный груз с медпомощью (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Народ Израиля совместно с израильской компанией SAREL (Нетания), которая является поставщиком медоборудования и медикаментов для Минздрава и больниц этой страны, передали Днепру 49 паллет с медицинским оборудованием и материалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Поставки организованы Центром помощи Украине в Израиле Unite for Ukraine.

"Мы очень благодарны нашим израильским друзьям. За то, что в это тяжелое время израильтяне с нами. За то, что они так быстро откликнулись на наши нужды. И очень трогательно, когда среди этих коробок мы находим детские рисунки, которые дети Израиля оставила нам с пожеланиями победы", - сказал Филатов.

По его словам, все оборудование и материалы передадут в больницы Днепра и тем, кто нуждается в этом больше всего.

Общая стоимость 14-тонного гуманитарного груза составляет около 200 тысяч долларов.

Среди переданного медоборудования, в частности, турникеты, бандажи, жгуты, шейные фиксаторы, перевязочные материалы, дефибрилляторы, термо-одеяла и средства гигиены.

Следующие поставки медикаментов и медоборудования для Днепра будут в ближайшие дни отправлены из Израиля.

Город ждет еще 24 паллеты общим весом более 8 тонн - в том числе 4 тонны ампул парацетамола. Стоимость - около 100 тысяч долларов.

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ДнепрГуманитарная помощь