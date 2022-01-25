В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії
Ізраїльський уряд обговорив можливу евакуацію українських євреїв у разі вторгнення Росії в Україну. Чиновники допускають, що тисячі людей захочуть іммігрувати до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Для обговорення цього питання зібралися представники різних урядових установ і груп, канцелярія прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.
"Близько 75 000 осіб, які проживають на сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства", - йдеться у звіті уряду.
Влада країни стверджує, що в Ізраїлю вже давно є плани масової евакуації євреїв з різних країн у разі необхідності, і він оновив ці плани для України у зв'язку із зростанням напруженості.
Представник міністерства закордонних справ заявив, що Ізраїль в даний час не очікує сплеску імміграції з України і зазначив, що такими імміграційними питаннями займається єврейське агентство. Однак чиновник зазначив, що міністерство вивчає питання, пов'язані з приблизно 10 000 громадян Ізраїлю в Україні.
Нагадаємо, що США поки не мають наміру евакуювати своїх громадян з України. Про це заявили в Білому домі.
Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США рекомендує деяким співробітникам посольства виїхати з України. При цьому саме посольство США в Києві залишиться відкритим.