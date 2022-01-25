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В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії

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Ізраїль, Вівторок 25 січня 2022 06:45
В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії Фото: в Ізраїлі обговорили евакуацію українських євреїв (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїльський уряд обговорив можливу евакуацію українських євреїв у разі вторгнення Росії в Україну. Чиновники допускають, що тисячі людей захочуть іммігрувати до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Для обговорення цього питання зібралися представники різних урядових установ і груп, канцелярія прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.

"Близько 75 000 осіб, які проживають на сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства", - йдеться у звіті уряду.

Влада країни стверджує, що в Ізраїлю вже давно є плани масової евакуації євреїв з різних країн у разі необхідності, і він оновив ці плани для України у зв'язку із зростанням напруженості.

Представник міністерства закордонних справ заявив, що Ізраїль в даний час не очікує сплеску імміграції з України і зазначив, що такими імміграційними питаннями займається єврейське агентство. Однак чиновник зазначив, що міністерство вивчає питання, пов'язані з приблизно 10 000 громадян Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, що США поки не мають наміру евакуювати своїх громадян з України. Про це заявили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США рекомендує деяким співробітникам посольства виїхати з України. При цьому саме посольство США в Києві залишиться відкритим.

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