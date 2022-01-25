В Ізраїлі заговорили про евакуацію євреїв з України у разі вторгнення Росії

Ізраїльський уряд обговорив можливу евакуацію українських євреїв у разі вторгнення Росії в Україну. Чиновники допускають, що тисячі людей захочуть іммігрувати до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Для обговорення цього питання зібралися представники різних урядових установ і груп, канцелярія прем'єр-міністра, міністр закордонних справ, Міністерство оборони, Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.

"Близько 75 000 осіб, які проживають на сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства", - йдеться у звіті уряду.

Влада країни стверджує, що в Ізраїлю вже давно є плани масової евакуації євреїв з різних країн у разі необхідності, і він оновив ці плани для України у зв'язку із зростанням напруженості.