В Ізраїлі при вибуху автомобіля загинули 2 людини

Фото: місце події (twitter.com/kann_news)

У поліції вважають, що це були кримінальні розборки

У південно-східній частині ізраїльського Тель-Авіва стався вибух автомобіля, в результаті чого загинуло 2 людини, ще 1 отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що через вибух автомобіля сталося загоряння ще одного поруч припаркованого авто. В результаті події загинуло 2 людини, ще один отримав травми.

У поліції заявили, що вибух мав кримінальний характер, так як двоє загиблих відомі правоохоронцям зв'язками з кримінальним світом. Вони вважають, що їх могли вбити навмисно з-за війни злочинних угруповань.

Деякі джерела повідомили, що один з убитих чоловіків був "правою рукою" керівника злочинної організації.

רכב התפוצץ בשכונת התקווה בתל אביב. הנסיבות נבדקות (צילום: אנשי הדממה) @sharonidan pic.twitter.com/halnQzAFGY — כאן חדשות (@kann_news) 4 листопада 2018 р.

פרמדיק איחוד והצלה אבי מרכוס: "כשהגעתי שני כלי רכב עלו באש, גילינו שתי גופות חרוכות. ברכב השני יש פצוע קל עד בינוני, הוא נסע ברכב סמוך. רכב אחד התפוצץ השני נפגע מהפיצוץ ומחלקי רכב" pic.twitter.com/D9NlrYm9B1 — כאן חדשות (@kann_news) 4 листопада 2018 р.

Нагадаємо, в Ізраїлі при ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом загинули 6 осіб. ДТП сталося на самому довгому в Ізраїлі шосе №90 протяжність близько 480 км, недалеко від Мертвого моря.