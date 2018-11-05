ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Ізраїлі при вибуху автомобіля загинули 2 людини

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 04:55
Фото: місце події (twitter.com/kann_news)
Фото: місце події (twitter.com/kann_news)

У поліції вважають, що це були кримінальні розборки

У південно-східній частині ізраїльського Тель-Авіва стався вибух автомобіля, в результаті чого загинуло 2 людини, ще 1 отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що через вибух автомобіля сталося загоряння ще одного поруч припаркованого авто. В результаті події загинуло 2 людини, ще один отримав травми.

У поліції заявили, що вибух мав кримінальний характер, так як двоє загиблих відомі правоохоронцям зв'язками з кримінальним світом. Вони вважають, що їх могли вбити навмисно з-за війни злочинних угруповань.

Деякі джерела повідомили, що один з убитих чоловіків був "правою рукою" керівника злочинної організації.

Нагадаємо, в Ізраїлі при ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом загинули 6 осіб. ДТП сталося на самому довгому в Ізраїлі шосе №90 протяжність близько 480 км, недалеко від Мертвого моря.

Жінка підірвала себе в центрі Тунісу Ізраіль відповів на атаки палестинців ударами по 80 цілях сектору Газа
Новини України ІзраїльВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся