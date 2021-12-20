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В Израиле утвердили запрет на въезд граждан в 10 стран

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 20 декабря, Кабинет министров Израиля утвердил запрет на посещение 10 государств. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Так, правительство одобряет введение запрета на поездки в США, Италию, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию. Теперь эти страны находятся в "красной" зоне для Израиля, как и рекомендовало Министерство здравоохранения страны днем ранее.

Ожидается, что запрет на поездки в указанные государства вступит в силу в полночь со вторника на среду, с 21 на 22 декабря. Рекомендация также требует одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента).

Отмечают, что израильтянам не разрешается путешествовать в "красные" страны, если они не получат специального разрешения от правительства. Кроме того, после возвращения в Израиль путешественники должны будут пройти карантин, который длится минимум 7 дней (до получения негативного результата ПЦР-теста). Такое правило не зависит от статуса вакцинации.

В группу "красных" стран уже входят Великобритания, Дания, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и несколько десятков других африканских стран.

Напомним, жесткие ограничения на въезд в Японию из-за штамма коронавируса "Омикрон" продлятся до Нового года.

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Израиль